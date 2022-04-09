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В Украину вернут одну из святынь Софийского собора – Зеленский

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Икону вернут в Софийский собор
Икону вернут в Софийский собор
Фото: EPA

В Украину вернут одну из святынь Софийского собора – икону святого Николая (Мокрого). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения, опубликованного вечером 9 апреля на YouTube-канале Офиса президента.

"В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси", – рассказал президент.

Он отметил, что украинская сторона долго работала над ее возвращением.

"Она была вывезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в Святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верующим Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", – добавил глава государства.

Контекст:

До 1943 года икона святого Николая (Мокрого) хранилась в иконостасе Николаевского алтаря Софийского собора. После этого ее местонахождение считалось неизвестным.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: икона, православие, Владимир Зеленский, Софийский собор
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