В Украину вернут одну из святынь Софийского собора – Зеленский

"В Украину вернется одна из наших главных святынь. Одна из самых почитаемых святынь Софии Киевской. Икона святого Николая (Мокрого), это первая чудотворная икона Руси", – рассказал президент.

Он отметил, что украинская сторона долго работала над ее возвращением.

"Она была вывезена из Украины во время Второй мировой войны. И в свое время она будет дома – в Святой Софии. Благодарен за это решение иерархам, духовенству и верующим Украинской православной церкви США. Хочу, чтобы возвращение этой святыни стало для всех нас важным символом. Фундаментальным символом. Символом того, что мы вернем в Украину все наше. Все украинское. Вернем всех наших людей. И обязательно вернем справедливость – наш полный контроль над нашей землей", – добавил глава государства.