В Виннице разоблачили схему обогащения должностных лиц Укртрансбезопасности – Нацполиция

Правоохранители задержали двух работников управления Укртрансбезопасности Винницкой области, которые систематически требовали неправомерную выгоду с грузовых перевозчиков за создание условий для беспрепятственного проезда дорожных пунктов, несмотря на нарушения правил перевозок, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, с каждого транспортного средства задержанные получали от 500 до 2000 грн Фото: npu.gov.ua

В Виннице разоблачили схему обогащения должностных лиц Укртрансбезопасности. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что правоохранители задержали двух работников управления Укртрансбезопасности Винницкой области, которые систематически требовали неправомерную выгоду с грузовых перевозчиков за нарушение правил перевозок. Задержание было проведено в Киевской области во время получения ими очередной денежной выгоды от одного из перевозчиков.

Как установили следователи, должностные лица получали деньги в том числе и от иностранных перевозчиков за создание условий для беспрепятственного проезда дорожных пунктов, несмотря на возможные нарушения, касающиеся веса груза, количества часов непрерывного пребывания за рулем и тому подобного. С каждого транспортного средства чиновники получали от 500 до 2000 грн.

По данным полиции, в ходе обыска транспортного средства Укртрансбезопасности были обнаружены банкноты разных номиналов в гривне, румынских леях, российских рублях, евро и долларах США на общую сумму около 70 тыс. грн. По версии правоохранителей, эти деньги могли быть "черной прибылью" задержанных только за одни сутки.

Следственное управление полиции проводит расследование по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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