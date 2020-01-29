В Винницкой области родилось семеро телят краснокнижных зубров

Теперь в Винницкой области проживает 101 европейский зубр.

Винницкая популяция зубра европейского пополнилась семью телятами и теперь насчитывает 101 особь. Об этом 28 января сообщило в Facebook Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

"Сегодня в Винницкой области самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано около трех сотен краснокнижных животных", – говорится в сообщении.

Фото: Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства / Facebook

Как рассказали в управлении лесхоза, самка зубра рожает малыша один раз в три года. В стаде царит матриархат, однако в винницкой популяции зубров зафиксировано увеличение количества самцов (на два самца три самки).

Фото: Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства / Facebook

"Сейчас популяция зубров условно разделилась на два стада: одно большое, численностью более 80 голов, это основной табун, и отдельно 17 особей самцов разного возраста. Пока у нас нет объяснения подобных изменений в популяции. Однако точно на увеличение количества самцов повлияло варварское массовое убийство 17 зубров (зимой 2016 года у села Трибухи Литинского района Винницкой области)", – рассказал охотовед Хмельницкого лесхоза Владимир Ткач.

Фото: Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства / Facebook

В лесхозе напомнили, что в прошлом веке в лесах Винницкой области зубры не проживали. В 1979 году шесть животных завезли из государственного охотничьего хозяйства "Цуманское" в Волынской области. Усилиями лесоводов и егерского состава удалось достичь положительного результата в росте поголовья краснокнижных животных. Сейчас плотность популяции зубров в лесных угодьях превышает норму, поэтому лесоводы при наличии соответствующих разрешений также осуществляют отлов зубров для переселения в другие регионы Украины. Всего из Винницкой области переселено 34 особи зубра европейского.

Зубры внесены в Красную книгу Украины и считаются пропавшими в природе из-за браконьерства и небрежного ведения охотничьего хозяйства. Максимальная численность на территории Украины наблюдалась в 1990 году – 685 голов. В 2008 году поголовье уменьшилось более чем в три раза и составило менее 200 зубров.