В Закарпатье восьмилетний мальчик попросил полицию найти святого Николая ради младшего брата

"Маленький "заявитель" очень просил полицейских помощи в поиске святого Николая, ведь ему крайне необходимо было отдать очень важное письмо. Сотрудники полиции пообещали ему сделать все возможное и передать письменную просьбу адресату. А когда открыли письмо, были не только удивлены, но и изрядно умилены. Оказалось, что мальчик искренне просит святого Николая принести подарок своему младшему (шестилетнему) братику, ведь ему необходима инвалидная коляска", – говорится в релизе.

Полицейские вместе с волонтерами нашли коляску. Они устроили мальчику и его братьям встречу с разыскиваемым героем. Кто переоделся в святого Николая, в полиции не уточнили, но рассказали, что подарки к празднику получили и ребенок, который обращался к правоохранителям, и двое его младших братьев.

Фото: zk.npu.gov.ua

Праздничный день запомнился не только детям, но и полицейским, которые "стали свидетелями и участниками истории, где доверие и вера в чудеса исполнили искреннюю детскую мечту", отметили авторы релиза и опубликовали сюжет о том, как полиция привезла к детям святого Николая.

ВИДЕО