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Письмо святому Николаю. Для чего и как писать, куда отправлять

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Ребенок может написать письмо святому Николаю как самостоятельно, так и с помощью родителей
Ребенок может написать письмо святому Николаю как самостоятельно, так и с помощью родителей
Фото: depositphotos.com

4 декабря – Международный день написания писем Санта Клаусу. В Украине дети получают подарки от святого Николая, поэтому пишут в этот день письма именно ему.

Традиционно в таких посланиях они рассказывают, как провели год, и просят исполнить их желания и принести подарки. В зависимости от возраста и навыков ребенок может написать письмо святому Николаю как самостоятельно, так и с помощью родителей.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Это полезный опыт, поскольку ребенок учится познавать себя, анализировать собственные поступки. Родителям важно объяснить, чтобы, описывая уходящий год, дети не боялись признавать свои ошибки. Напротив – анализировали свое поведение и понимали, чего нужно не делать впредь. В то же время в письме нужно рассказать и о том, что ребенок считает своими добрыми делами. Обязательно похвалите его за них. Для родителей такой опыт общения будет полезен – возможно, станет известно, что беспокоит ребенка, о чем он мечтает по-настоящему.

В письме взамен на просьбу о подарке или исполнении мечты нужно что-то пообещать – например, хорошо учиться или не капризничать. Если ребенок попросит в подарок какую-то слишком дорогую или редкую вещь, объясните, почему нужно направить желания в другое русло. Например, что у святого Николая стоит попросить исполнить небольшую мечту, а грандиозные желания можно будет исполнить в будущем самостоятельно.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Написать письмо святому Николаю можно и взрослым. В конце года особенно важно приостановиться на какое-то время, чтобы подумать о том, чего удалось достичь, чего бы еще хотелось. Важно свои мысли изложить на бумаге – таким образом уже материализовать. Это может стать первым шагом к тому, чтобы мечта, даже кажущаяся самой нереальной, начала воплощаться. А вера в зимнее чудо укрепит надежду и придаст сил.

Важно во время составления письма не думать о том, сбудется написанное или нет. Получите удовольствие от того, что дали себе свободу мечтать.

Письмо, написанное святому Николаю, ребенок может оставить на подоконнике, взрослый – спрятать в каком-то укромном месте. Достать послание можно через год, чтобы посмотреть, что из написанного сбылось, как изменилось настроение, какие новые мечты появились.

Реальные адреса, по которым можно отправлять письма святому Николаю, тоже существуют.

1. 78600, Ивано-Франковская область, г. Косов, ул. Дружбы, 84, святому Николаю.

2. 03061, г. Киев, ул. Михаила Донца, 2, "Мамаева Слобода", главная резиденция святого Николая.

3. 33028, г. Ровно, ул. Соборная, 56, новогодняя почтовая резиденция святого Николая.

О традициях празднования Дня святого Николая можно узнать здесь и здесь.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: психология, День святого Николая, святой Николай, ребенок, интересное, традиции, родители
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