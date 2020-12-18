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Младенческий пост, укрощение стихии, воскрешение мертвых. Какие чудеса творил и как выглядел Святой Николай

Согласно преданиям, Святой Николай творил чудеса с рождения, а также имел влияние на Византийского императора.

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День Святого Николая 19 декабря
День Святого Николая – 19 декабря
Фото: depositphotos.com

19 декабря празднуется День Святого Николая. Историки утверждают, что это реальная фигура – священнослужитель из Миры (провинция Ликия, территория современной Турции). Он родился около 260 года.

Согласно жизнеописанию святого, его мать Нонна после родов исцелилась от всех болезней. Сам Николай с младенчества проявлял необычные способности. Как сообщают апокрифы, он встал на ноги во время обряда крещения и простоял три часа, а также начал соблюдать пост с рождения. Поскольку у православных в среду и пятницу соблюдается пост, в эти дни Николай пил молоко матери только один раз, после вечерней молитвы родителей.

С детства Николай выбрал путь священнослужителя. А в возрасте 40 лет стал архиереем. Он имел влияние и на императора Диоклетиана. По просьбе Николая тот якобы подписал указ об уменьшении налогов для ликийцев в 100 раз. Через день император передумал и заявил, что аннулирует распоряжение. Но выяснилось, что чудесным образом указ в день подписания уже был доставлен в Ликию и вступил в силу. Это казалось фантастикой, поскольку от Никомедии, где находился император, до Ликии было шесть дней езды на лошадях.

Согласно преданиям, Николай мог справиться с разбушевавшейся стихией: во время паломничества в Иерусалим он успокоил сильный шторм и тем самым спас от гибели экипажи кораблей, а также смог вернуть к жизни утонувшего мореплавателя.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Еще при жизни Николай прославился как чудотворец, обладающий способностями исполнять желания и помогать нуждающимся. А вскоре после смерти священника ему стали возжигать свечи в храмах, не всегда имея добрые намерения.

В одной притче рассказывается, что вор, которому удавалось несколько раз избежать правосудия, регулярно ставил свечи чудотворцу. Однажды, спасаясь от погони, он залез в чрево гниющей лошади. Тогда ему явился святитель Николай и спросил, каково преступнику среди червей и гниющей плоти. Тот ответил, что еле живой от страшного смрада. "Так мне смердят твои свечи!" – ответил ему Николай.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Умер Николай Мирликийский в возрасте 80 лет. Его мощи были погребены в соборной церкви Миры. В 1087 году итальянские моряки похитили мощи и перенесли их в город Бар. Часть останков покоится в Венеции.

Согласно результатам антропологических исследований, рост Николая достигал 1,68 метра. Он имел крепкое телосложение, выразительное лицо с крупными скулами, носом и подбородком, высокий лоб и карие глаза.

О том, почему ко Дню Святого Николая кладут сладости под подушку, можно прочитать здесь.

Теги: религия, церковь, День Святого Николая, интересное
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