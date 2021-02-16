Назначен новый глава полиции Закарпатской области

Новый глава полиции Закарпатской области Ярослав Колесник до недавнего времени занимал должность замначальника управления Нацполиции Киевской области.

Ярослав Колесник назначен новым начальником Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. Он был представлен коллективу 16 февраля, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

До назначения Колесник занимал должность заместителя начальника полиции Киевской области. Во главе закарпатского управления полиции он сменит Александра Шляховского, который, по данным "Закарпаття онлайн", переведен на должность начальника облуправления полиции Львовской области.

Колесник в ходе представления заявил, что "не даст возможности для проявлений любого преступного произвола", и пообещал, что приложит все усилия для улучшения результатов работы управления.