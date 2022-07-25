В Закарпатской области сняли все ограничения на продажу алкоголя, запрещено только силовикам – ОГА

Об этом сообщил пресс-центр областной госадминистрации (ОГА) в Facebook 24 июля.
"Под запретом остается реализация напитков работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Национальной гвардии Украины, территориальной обороны и других военных формирований", – говорится в сообщении.
Субъектов хозяйствования обязали разместить соответствующую информацию в местах продажи алкоголя.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После введения военного положения из-за нападения РФ на Украину в ряде регионов был введен запрет на продажу алкоголя. Позднее в некоторых городах и областях его смягчили.
С 3 апреля Совет обороны Закарпатской области принял решение разрешить розничную торговлю алкогольными напитками с ограничением продаж одной бутылки одному лицу, сообщается в Telegram ОГА.