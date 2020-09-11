Целью массового изменения избирательных адресов в Запорожье были фальсификации результатов местных выборов, сообщает пресс-служба МВД Украины.

В Запорожье полиция разоблачила попытку массовых изменений избирательных адресов. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба МВД Украины.

По данным правоохранителей, накануне полиция получила сообщение о факте массового подвоза граждан к запорожскому отделению ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса, что может быть основанием для последующих фальсификаций во время проведения выборов.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что с 5 сентября в этом отделении свои избирательные адреса изменили более 400 жителей города, 76 из которых прибыли в указанное отделение 9 сентября.

Правоохранители провели опрос граждан, находившихся в помещении. Они объяснили, что хотят изменить избирательные адреса с основного места проживания в Запорожье на другие населенные пункты. При этом все опрошенные неубедительно и путано аргументировали свои действия.

Отработав всю полученную информацию, полиция установила личность координатора избирателей. Им оказался 29-летний житель Запорожья, который предлагал денежное вознаграждение за изменение избирательного адреса.

Как отметили в МВД, за какого кандидата необходимо будет отдать свой голос, участникам фальсификации не говорили. Эту информацию им должны были сообщить непосредственно перед голосованием.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Украины (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей).

Правоохранители должны сообщить о подозрении как организатору незаконных действий, так и гражданам, которые предоставили ложные сведения в орган ведения госреестра.

29 мая Центральная избирательная комиссия внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, согласно которым теперь для смены места голосования нужно только заявление и паспорт.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября.