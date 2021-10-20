В Запорожской области 12-летняя девочка реанимировала маму, которая потеряла сознание и не дышала

Женщину, которую спасла ее 12-летняя дочь, госпитализировали, она провела в больнице несколько дней, а потом умерла Фото: КНП "ТМО " ОЦЕМД та МК" ЗОР / Facebook

Об этом 19 октября проинформировала пресс-служба центра в Facebook.

Диспетчер скорой помощи направила на вызов бригаду медиков, а сама тем временем рассказывала ребенку, как проводить реанимационные мероприятия. Девочка, как сказано в релизе, 11 минут под контролем диспетчера реанимировала маму.

"Сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат. Далее, после оказания медицинской помощи, больная в тяжелом состоянии была доставлена в больницу", – сообщили в центре.

Позже 19 октября там уточнили, что мама этой девочки скончалась в больнице.

"С грустью сообщаем, что женщина, которую спасла 12-летняя девочка, к сожалению, умерла в лечебном учреждении", – говорится в посте.