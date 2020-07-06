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Ведущая программы "Доброго ранку, Країно!" назвала попытку ее закрытия пилотным проектом по сворачиванию свободы слова

По словам ведущей программы "Доброго ранку, Країно!" Татьяны Тереховой, проект решили закрыть из-за сюжета о беседе пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

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Терехова: Мы показали "пленки", на которых, вероятно, есть люди, которые заседают теперь в набсовете общественного телевидения
Терехова: Мы показали "пленки", на которых, вероятно, есть люди, которые заседают теперь в набсовете общественного телевидения
Фото: segodnya.ua

Ведущая программы  "Доброго ранку, Країно!", которую производит "Эра-Медиа", Татьяна Терехова заявила эфире NewsOne, что попытка ПАО "НОТУ" закрыть "Доброго ранку, Країно!" может быть началом для сворачивания других проектов.

"Попытка закрыть "Доброго ранку, Країно!" – это пилотный проект сворачивания свободы слова в Украине. Потому что сегодня – мы, а завтра – вы, "112" и другие каналы, и мне кажется, что это невероятно серьезно", – цитирует Терехову сайт "Эра-Медиа".

Президент Украины Владимир Зеленский должен отреагировать на ситуацию, убеждена она.

"Последуют обращения от главы комитета по свободе слова парламента [нардепа от ОПЗЖ] Нестора Шуфрича и, конечно же, от всего коллектива "Доброго ранку, країно!". К сожалению, такие события происходят прямо у него перед носом, на его глазах. Никакой реакции на данный момент мы не видим, но мы ее очень сильно ждем", – сказала журналистка.

По ее мнению, программу решили закрыть из-за сюжета о беседе пятого президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена.

"Были озвучены и показаны в нашем эфире скандальные "пленки" Порошенко – Байдена, которые открывают все сети и схемы глобальной международной коррупции. К огромному сожалению, непосредственно через день после того, как эти "пленки" появились в нашем утреннем эфире, наших представителей вызвали в НОТУ и дальше нам заявили, что сотрудничать с нами не будут и просто выключают нас из своего эфира. Мы показали "пленки", на которых, вероятно, есть люди, которые заседают теперь в Набсовете общественного телевидения, которые представляют в том числе и соросовские организации и, вероятно, связаны с такой коррупцией", – заявила Терехова.

Она добавила, что в этом году на финансирование НОТУ предусмотрено 1,5 млрд грн.

"На минуточку, чтобы люди понимали, которые нас смотрят, которые не так хорошо ориентируются в бюджетах, как мы с вами. За эти деньги в год можно, как минимум, два телеканала "1+1" содержать, или два с половиной телеканала "Интер". Вдумайтесь, пожалуйста, в эту цифру", – сказала ведущая.

ВИДЕО
Видео: Доброго ранку, Країно! / YouTube

1 июля журналисты "Эра-Медиа" обратились к Зеленскому с жалобой на попытки закрытия Национальной общественной телерадиокомпанией Украины утреннего шоу "Доброго ранку, Країно!" на телеканале "UA:Перший". В обращении коллектив программы отметил, что чиновники ПАО НОТУ сообщили о прекращении действия договора с 11 июля.

"В скандальной беседе Порошенко и Байдена Петр Алексеевич сказал своему заокеанскому коллеге: "Я вызову всех руководителей телеканалов и скажу, как нужно показывать и рассказывать". Ситуация с попыткой закрытия программы "Эра-Медиа" – хороший тест для президента Зеленского: пойдет он по стопам своего предшественника или же станет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – сказано в обращении к президенту.

Теги: Петр Порошенко, Джо Байден, Татьяна Терехова, НОТУ, Эра-Медиа
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