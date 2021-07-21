Вересень и Мартыненко открыли YouTube-канал "После.Завтра"

Материалы на канале с осени будут размещаться с периодичностью один-два раза в месяц Скриншот: Після.Завтра / YouTube

"Мы хотели бы разговаривать с теми, кто относится к элите. Пусть их будет немного (а элиты мало), но мы будем приглашать для беседы тех людей, которым есть что сказать о прошлом, настоящем и, особенно, будущем. Каждый из нас хочет заглянуть в будущее – мы попробуем это сделать с нашими гостями", – рассказал Мартыненко.

Он добавил, что на канале не будет классических интервью.

"Мы будем просто разговаривать и надеемся, что это будет интересно для людей думающих и любознательных", – отметил журналист.

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Видео: Після.Завтра / YouTube

"Скажу нескромно! Мне повезло! Я люблю свою работу! Мне нравится быть журналистом и информировать общество о том, как оно живет и выглядит. Теперь, когда приобретают сил разнообразные социальные сети, мы с моим старым другом и коллегой, Александром Мартыненко, решили создать программу, которая вам всем без исключения безусловно понравится, – заявил Вересень. – Я и мы надеемся, что через 10 лет студенты, аспиранты, докторанты, историки, политологи, и политики смогут выяснить, как выглядели и о чем думали их коллеги 10 лет назад".

Материалы на канале с осени будут размещаться с периодичностью один-два раза в месяц.

"Это не будет поток. Это скорее бутик, чем супермаркет", – отметил Мартыненко.

Первую беседу на канале опубликовали во вторник, 20 июля, гостем стала народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.