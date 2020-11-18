"Встали, чтобы ударить?" Ведущий связанного с Порошенко телеканала поскандалил с его соратницей Фединой

Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина со скандалом ушла со студии телеканала "Прямий" после ссоры с ведущим Мыколою Вереснем. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Прямого".
Федина, зачитывая тезисы с телефона, заявила, что новые законопроекты власти направлены на ухудшение ситуации в малом и среднем бизнесе. В ответ на это Вересень потребовал подкрепить это заявление конкретными фактами.
"Какие именно нормы... Это звучит голословно. Сейчас вы ничего не сказали... Все плохо, потому что все плохо, потому что [глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил] Гетманцев сказал, что все плохо. Какие именно законопроекты увеличили нагрузку... Будьте депутатом, говорите точно", – обратился к Федине ведущий.
В ответ на это нардеп отметила, что ей для выступления дали только минуту и она пытается вместить свою речь в это время. Вересень обратился к ней с просьбой не врать, и она продолжила выступление.
Когда Федина закончила, журналист заявил: "Предупреждаю всех. Если я даю одну минуту, это не означает, что можно врать".
Нардепа от ЕС возмутили слова ведущего, и она потребовала извинений. Вересень ответил, что не хочет этого делать. Тогда Федина встала со своего места и подошла ближе к телеведущему.
"Вы встали, чтобы меня ударить? Бейте!" – сказал ей Вересень.
После этих слов Федина потребовала не только извинений за слова о лжи, но и за обвинения в насилии. Политик подчеркнула, что Вересень весь вечер хамит гостям и ведет себя недопустимо, после чего ушла из студии.
Телеканал "Прямий" связывают с пятым президентом и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко, сам экс-глава государства заявлял в августе 2019 года, что не имеет "никакого отношения к владению или управлению каналом.