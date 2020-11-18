"Встали, чтобы ударить?" Ведущий связанного с Порошенко телеканала поскандалил с его соратницей Фединой

Депутат "Европейской солидарности" София Федина поскандалила с ведущим Мыколою Вереснем в прямом эфире телеканала "Прямий", который связывают с пятым президентом Петром Порошенко. Вересень обвинил Федину во лжи, после чего та покинула студию, заявив, что журналист весь вечер хамит гостям.

Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина со скандалом ушла со студии телеканала "Прямий" после ссоры с ведущим Мыколою Вереснем. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Прямого".

Федина, зачитывая тезисы с телефона, заявила, что новые законопроекты власти направлены на ухудшение ситуации в малом и среднем бизнесе. В ответ на это Вересень потребовал подкрепить это заявление конкретными фактами.

"Какие именно нормы... Это звучит голословно. Сейчас вы ничего не сказали... Все плохо, потому что все плохо, потому что [глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил] Гетманцев сказал, что все плохо. Какие именно законопроекты увеличили нагрузку... Будьте депутатом, говорите точно", – обратился к Федине ведущий.

В ответ на это нардеп отметила, что ей для выступления дали только минуту и она пытается вместить свою речь в это время. Вересень обратился к ней с просьбой не врать, и она продолжила выступление.

Когда Федина закончила, журналист заявил: "Предупреждаю всех. Если я даю одну минуту, это не означает, что можно врать".

Нардепа от ЕС возмутили слова ведущего, и она потребовала извинений. Вересень ответил, что не хочет этого делать. Тогда Федина встала со своего места и подошла ближе к телеведущему.

"Вы встали, чтобы меня ударить? Бейте!" – сказал ей Вересень.

После этих слов Федина потребовала не только извинений за слова о лжи, но и за обвинения в насилии. Политик подчеркнула, что Вересень весь вечер хамит гостям и ведет себя недопустимо, после чего ушла из студии.

ВИДЕО

Выступление Федины с 52.48. Видео: Телеканал Прямий / YouTube

Телеканал "Прямий" связывают с пятым президентом и лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко, сам экс-глава государства заявлял в августе 2019 года, что не имеет "никакого отношения к владению или управлению каналом.