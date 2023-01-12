Верховная Рада внесла изменения в закон о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции в соответствии с директивами ВОЗ

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Изменения в документ внесли, учитывая руководящие документы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, во время подготовки законопроекта были проведены консультации с организациями по правам пациентов и международными партнерами.

Среди основных положений документа:

не ограничивать лечение пациентов с ВИЧ только в государственных и коммунальных медицинских учреждениях;

усилить роль первичной медицинской помощи в обеспечении мероприятий по профилактике, скринингу, диагностике ВИЧ-инфекции, в том числе путем тестирования на ВИЧ быстрыми тестами;

осуществлять профилактику передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-инфицированных беременных женщин к их новорожденным детям.

"Благодарю коллег за поддержку документа. Этот закон позволит наладить систему ранней диагностики и лечения людей с ВИЧ в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Соответственно – улучшить качество предоставления медицинских услуг пациентам", – написал Радуцкий.

Последний раз закон пересматривали 11 лет назад, отметил нардеп.