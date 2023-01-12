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Верховная Рада внесла изменения в закон о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции в соответствии с директивами ВОЗ

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Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных лиц
Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных лиц
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины 12 января во втором чтении приняла законопроект №6364, который вносит изменения в закон Украины "О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ".

Об этом сообщила пресс-служба парламента. 

Изменения в документ внесли, учитывая руководящие документы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Как сообщил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, во время подготовки законопроекта были проведены консультации с организациями по правам пациентов и международными партнерами.

Среди основных положений документа: 

  • не ограничивать лечение пациентов с ВИЧ только в государственных и коммунальных медицинских учреждениях;
  • усилить роль первичной медицинской помощи в обеспечении мероприятий по профилактике, скринингу, диагностике ВИЧ-инфекции, в том числе путем тестирования на ВИЧ быстрыми тестами;
  • осуществлять профилактику передачи ВИЧ-инфекции от ВИЧ-инфицированных беременных женщин к их новорожденным детям.

"Благодарю коллег за поддержку документа. Этот закон позволит наладить систему ранней диагностики и лечения людей с ВИЧ в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Соответственно – улучшить качество предоставления медицинских услуг пациентам", – написал Радуцкий.

Последний раз закон пересматривали 11 лет назад, отметил нардеп.

Контекст:

Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных лиц. Как отметили в Минздраве, каждый третий ВИЧ-положительный человек до сих пор либо не знает свой ВИЧ-статус либо остается вне медицинского надзора и, соответственно, не получает лечение – АРВ-терапию. 

По данным министерства, на начало 2022 года в Украине проживало 244 877 человек с ВИЧ (в том числе 200 тыс. человек – на подконтрольных Украине территориях).

По состоянию на начало 2022 года более 129 тыс. ВИЧ-положительных украинцев получали лечение АРВ-терапией. В пресс-службе Минздрава подчеркнули: такая терапия "позволяет людям с ВИЧ жить".

Теги: Верховная Рада, Украина, здоровье, ВОЗ, вирус, лечение, законопроект, Михаил Радуцкий, болезнь, ВИЧ, здравоохранение, тестирование
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