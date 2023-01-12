Верховная Рада внесла изменения в закон о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции в соответствии с директивами ВОЗ

Об этом сообщила пресс-служба парламента.
Изменения в документ внесли, учитывая руководящие документы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как сообщил глава комитета ВРУ по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, во время подготовки законопроекта были проведены консультации с организациями по правам пациентов и международными партнерами.
Среди основных положений документа:
"Благодарю коллег за поддержку документа. Этот закон позволит наладить систему ранней диагностики и лечения людей с ВИЧ в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Соответственно – улучшить качество предоставления медицинских услуг пациентам", – написал Радуцкий.
Последний раз закон пересматривали 11 лет назад, отметил нардеп.
Украина занимает одно из первых мест среди стран европейского региона по количеству ВИЧ-положительных лиц. Как отметили в Минздраве, каждый третий ВИЧ-положительный человек до сих пор либо не знает свой ВИЧ-статус либо остается вне медицинского надзора и, соответственно, не получает лечение – АРВ-терапию.
По данным министерства, на начало 2022 года в Украине проживало 244 877 человек с ВИЧ (в том числе 200 тыс. человек – на подконтрольных Украине территориях).
По состоянию на начало 2022 года более 129 тыс. ВИЧ-положительных украинцев получали лечение АРВ-терапией. В пресс-службе Минздрава подчеркнули: такая терапия "позволяет людям с ВИЧ жить".