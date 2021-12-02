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Ветеран АТО установил рекорд, протащив на шесть метров самолет Ан-26

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Кашпур принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2016 года
Кашпур принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2016 года
Фото: objectiv.tv

2 декабря 24-летний ветеран АТО Роман Кашпур протащил 16-тонный самолет Ан-26 на военном аэродроме в Чугуеве Харьковской области и установил национальный рекорд Украины. Об этом сообщило Общественное.

Кашпур протащил самолет на расстояние 6,4 метра за 44 секунды.

Видео рекорда Общественное опубликовало в Facebook.

https://www.facebook.com/suspilne.kharkiv/videos/661900738307564/

Ветеран родом из Винницкой области, с женой и двумя детьми живет в Харькове.

Кашпур принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2016 года – был добровольцем, затем подписал контракт с Вооруженными силами, служил в разведбатальоне. В 2019-м он наступил на противопехотную мину и частично потерял ногу – мужчине установили протез. Он два раза участвовал в международных соревнованиях ветеранов "Игры героев".

"Я часто думал, что бы такое сделать, чтобы мотивировать тяжело раненных бойцов. Хотел своим примером показать, что жизнь после ампутации продолжается, а все препятствия – только в голове.  Однажды, проезжая с женой мимо аэродрома в Чугуеве, я сказал: "Возьму и самолет потяну!" – рассказал Кашпур АрмияInform.

Место установления рекорда для ветерана является знаковым – на Чугуевский аэродром его вертолетом доставили с Донбасса после подрыва на мине, из Чугуева Кашпура позже отправили в Киев на реабилитацию.

К установке рекорда ветеран готовился полгода, тренировался в своей квартире, где оборудовал домашний спортзал.

"Главной задачей было овладеть правильной техникой выполнения подобного упражнения и понять, какие мышцы работают при этом. Летом попытался протащить семитонный грузовик", – рассказал Кашпур.

Теги: Украина, спорт, самолет, Харьковская область, Чугуев, рекорд, реабилитация, АТО, соревнования, ветеран
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