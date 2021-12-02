Ветеран АТО установил рекорд, протащив на шесть метров самолет Ан-26

Кашпур принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2016 года Фото: objectiv.tv

Кашпур протащил самолет на расстояние 6,4 метра за 44 секунды.

Видео рекорда Общественное опубликовало в Facebook.

Ветеран родом из Винницкой области, с женой и двумя детьми живет в Харькове.

Кашпур принимал участие в боевых действиях на Донбассе с 2016 года – был добровольцем, затем подписал контракт с Вооруженными силами, служил в разведбатальоне. В 2019-м он наступил на противопехотную мину и частично потерял ногу – мужчине установили протез. Он два раза участвовал в международных соревнованиях ветеранов "Игры героев".

"Я часто думал, что бы такое сделать, чтобы мотивировать тяжело раненных бойцов. Хотел своим примером показать, что жизнь после ампутации продолжается, а все препятствия – только в голове. Однажды, проезжая с женой мимо аэродрома в Чугуеве, я сказал: "Возьму и самолет потяну!" – рассказал Кашпур АрмияInform.

Место установления рекорда для ветерана является знаковым – на Чугуевский аэродром его вертолетом доставили с Донбасса после подрыва на мине, из Чугуева Кашпура позже отправили в Киев на реабилитацию.

К установке рекорда ветеран готовился полгода, тренировался в своей квартире, где оборудовал домашний спортзал.

"Главной задачей было овладеть правильной техникой выполнения подобного упражнения и понять, какие мышцы работают при этом. Летом попытался протащить семитонный грузовик", – рассказал Кашпур.