Власти Трускавца пообещали выдавать повестки за купание в питьевом озере

В горсовете приняли решение периодически проводить рейды с участием представителей "Трускавецкого водоканала", полиции и военкомата.

Людям призывного возраста, которых обнаружат в озере, будут вручать повестки на месте. При этом невоеннообязанных будут задерживать и выписывать штрафы.

Горсовет отметил, что уже не первый год борется з желающими искупаться в питьевом озере. Но не помогали "ни высокие заборы, ни видеомониторинг, ни вызовы полиции".