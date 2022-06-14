Власти Трускавца пообещали выдавать повестки за купание в питьевом озере

В горсовете приняли решение периодически проводить рейды с участием представителей "Трускавецкого водоканала", полиции и военкомата.
Людям призывного возраста, которых обнаружат в озере, будут вручать повестки на месте. При этом невоеннообязанных будут задерживать и выписывать штрафы.
Горсовет отметил, что уже не первый год борется з желающими искупаться в питьевом озере. Но не помогали "ни высокие заборы, ни видеомониторинг, ни вызовы полиции".
Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане могут получать повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах.
Вместе с тем вручение повестки совсем не означает, что человека мобилизуют. В первую очередь вызов в военкомат делается для проверки данных гражданина и определения его пригодности.