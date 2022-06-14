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Власти Трускавца пообещали выдавать повестки за купание в питьевом озере

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В горсовете приняли решение периодически проводить рейды на озеро
В горсовете приняли решение периодически проводить рейды на озеро
Фото: depositphotos.com

В Трускавце Львовской области местная власть пригрозила повестками за купание в местном озере, которое используется как резервное для подачи воды в город. Об этом сообщила 13 июня пресс-служба Трускавецкого городского совета.

В горсовете приняли решение периодически проводить рейды с участием представителей "Трускавецкого водоканала", полиции и военкомата.

Людям призывного возраста, которых обнаружат в озере, будут вручать повестки на месте. При этом невоеннообязанных будут задерживать и выписывать штрафы.

Горсовет отметил, что уже не первый год борется з желающими искупаться в питьевом озере. Но не помогали "ни высокие заборы, ни видеомониторинг, ни вызовы полиции".

Контекст:

Во время всеобщей мобилизации в Украине граждане могут получать повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах.

Вместе с тем вручение повестки совсем не означает, что человека мобилизуют. В первую очередь вызов в военкомат делается для проверки данных гражданина и определения его пригодности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, призыв, Трускавец, война России против Украины, озеро
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