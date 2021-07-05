Во Львове девушки отпраздновали 18-летие подруги на мемориале Героев Небесной сотни. Полиция завела дело

Отмечается, что сотрудники полиции фото и видео празднования обнаружили накануне в соцсетях.
"Установлено, что несколько девушек зажигали фейерверки и танцевали под музыку на мемориале Героев Небесной сотни во время празднования 18-летия своей подруги", – говорится в сообщении.
Санкция по ч. 2 ст. 297 УКК предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Сообщение с видео в Instagram одной из девушек появилось 3 июля на странице в Facebook "Друга приватна мемарня".
Zaxid.net пишет, что письмо в полицию об инциденте направила мэрия Львова. Вечеринку на мемориале остановил охранник, который увидел ее немного поздно, поэтому не смог предотвратить.
Издание со ссылкой на информацию из соцсетей подчеркивает, что девушкам, которые устроили празднование, по 18 лет, одной – 21, они учатся в университетах Львова и Тернополя.
Первую часть мемориала памяти Героев Небесной сотни во Львове открыли 23 августа 2019 года в День государственного флага Украины.
По данным Генпрокуратуры, в январе – феврале 2014 года в Киеве во время Революции достоинства погибло 78 митингующих, более 200 человек получили огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести. 20 февраля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что во время трагических событий на Майдане 18–20 февраля 2014 года Украина потеряла 107 своих лучших граждан.
Погибших украинцев стали называть героями Небесной сотни.