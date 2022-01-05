Жителям Трускавца и других курортных городов Львовской области возобновили водоснабжение

Авария, по данным чиновников, была ликвидирована 4 января в 21.30.

"Учитывая значительную протяженность магистрального водопровода, наполнение резервуара чистой воды в Доброгостове началось с 2.00", – отметили в посте.

В мэрии заявили, что утром 5 января расход воды превышал подачу, это затрудняло процесс получения воды всеми потребителями Трускавца.

"В результате большого отбора воды возможны перебои с водоснабжением в отдельных домах. Поэтому ООО "Трускавецкий водоканал" просит с пониманием отнестись к данной ситуации и не создавать ажиотаж. Вода сегодня обязательно будет!" – заверили чиновники.

Контекст:

Об отключении от водоснабжения Трускавца, в котором живет около 30 тыс. жителей, 3 января написало местное издание ZAXID.net. Жители жаловались, что к немногочисленным колодцам в городе выстроились очереди. В мэрии заявили, что произошла авария на водопроводе, над устранением которой работают.

Журналисты отметили, что жители города и тысячи туристов остались без воды из-за конфликта вокруг договора "Дрогобычводоканала" и "Трускавецкого водоканала". Стороны не подписали новый договор на водоснабжение, поэтому 3 января "Дрогобычводоканал" заявил, что прекращает подачу воды в Трускавец.