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Воду носят из колодцев. 30-тысячный курортный город Трускавец отключили от водоснабжения

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Около 30 тыс. жителей Трускавца и тысячи туристов остались без водоснабжения
Около 30 тыс. жителей Трускавца и тысячи туристов остались без водоснабжения
Фото: Типовий Трускавець / Facebook

Курортный город Трускавец с населением около 30 тыс. жителей полностью отключили от водоснабжения. В мэрии утверждают, что произошел прорыв на водопроводе и водоснабжение будет возобновлено вечером 4 января или утром 5 января. Об этом 4 января сообщило издание Zaxid.net.

Сообщается, что около 30 тыс. жителей Трускавца и еще тысячи туристов остались без водоснабжения из-за конфликта вокруг договора "Дрогобычводоканала" и "Трускавецкого водоканала".

По состоянию на 1 января стороны не подписали новый договор на водоснабжение, поэтому 3 января "Дрогобычводоканал" заявил, что прекращает подавать воду в Трускавец, и отключил водоснабжение, сообщает издание.

Мэр Трускавца Андрей Кульчинский заявил, что отсутствие воды вызвано прорывом на магистральной трубе.

"Вчера утром еще была вода, фактически через день исчезла. По состоянию на сегодняшний день мы подписали соглашение с "Дрогобычским водоканалом", потому что его немного поздно привезли – в обед 31 декабря. Техническая проблема – на магистральном водопроводе прорыв. Сейчас уже даже лично ездили и проверяли депутаты, действительно есть прорыв на магистральной трубе, пока не ликвидируют, воду никак не подадут. Это фактически вопрос ночи или утра. Даже если воду вечером начнут давать, пока она заполнит систему, то это все время", – сказал городской голова.

Он также сообщил, что к утру 5 января должны решить проблему на водопроводе и полностью возобновить подачу воды.

В настоящее время жителям Трускавца приходится носить воду из немногочисленных колодцев, возле которых выстроились очереди. 

Соответствующие фотографии опубликовали на Facebook-странице "Типичный Трускавец". 

https://www.facebook.com/Truskawiec/posts/4825026147585845

Теги: водоснабжение, вода, туристы, Трускавец, очередь, конфликт, очереди, население, мэр
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