Во Львовской области утилизируют крупнейшую в Украине партию конфискованного алкоголя. Видео
26 февраля в Винниках Львовской области началась утилизация крупной партии конфискованного алкоголя. Видео процесса опубликовали на YouTube-канале Министерства юстиции. Глава Минюста Денис Малюська лично сливал содержимое бутылок в емкость для утилизации. "Процедура будет продолжаться не очень быстро", – объяснил министр. По его словам, утилизируемое – "где-то – украинская линия, где-то – российская". В Минюсте сообщали, что планируется утилизация крупнейшей в стране партии конфискованного алкоголя – почти 14 тонн. По данным ведомства, спиртное не соответствует госстандартам и обклеено не соответствующими образцу марками акцизного налога. Утилизация будет продолжаться несколько дней.
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