Врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки. По данным следствия, они пытались скрыть свою вину – Офис генпрокурора

По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении, сообщили в Офисе генпрокурора.

По результатам вскрытия врачи внесли в документацию недостоверные сведения, считают в прокуратуре Фото: depositphotos.com

В Киеве трем врачам Национального института рака сообщили о подозрении из-за смерти пациентки. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Врачу, который проводил анестезиологическое обеспечение операции женщины, сообщили о подозрении (ч. 1 ст. 140 Уголовного Кодекса Украины) в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которые повлекли тяжкие последствия, заявили в ведомстве.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что врачу и врачу-патологоанатому сообщили о подозрении (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины) в составлении "заведомо поддельных официальных документов" по предварительному сговору группой лиц.

"По данным следствия, врач-анестезиолог Национального института рака перед началом оперативного вмешательства, не проведя предоперационную подготовку пациентки, ввел в ее организм препараты, которые являются несовместимыми при одновременном введении. Указанные действия привели к резкому ухудшению состояния здоровья и смерти", – говорится в сообщении.

Прокуратура заявила, что для сокрытия последствий "ненадлежащего исполнения врачом-анестезиологом профессиональных обязанностей" двое медработников – лечащий врач и врач-патологоанатом – по результатам вскрытия тела внесли в медицинскую документацию недостоверные сведения о причине смерти женщины.