ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Все блага, кроме свободы". В Минюсте Украины рассказали о планах внедрения модельных тюрем

По словам замминистра юстиции Украины Елены Высоцкой, в случае появления модельных тюрем их персонал сможет по желанию поиграть с заключенными в футбол или вместе приготовить еду.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Высоцкая: Вчерашним заключенным придется жить дальше рядом с нами
Высоцкая: Вчерашним заключенным придется жить дальше рядом с нами
Фото: minjust.gov.ua

В Украине могут появиться модельные тюрьмы, которые предусматривают другой подход к осужденным. Об этом заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 30 января.

"Необходимость что-то менять в системе назрела не просто давно, а очень давно. Просто нужно наконец-то с чего-то начинать. Мы сейчас пока занимаемся анализом: сколько наша идея с модельными тюрьмами будет стоить? Сколько в нее нужно вложить денег? Кроме того, мы должны понять: будет ли снижение уровня рецидива у заключенных, которые отбывали наказание немного в других условиях, нежели это происходит сейчас", – сказала она.

По словам замминистра, основная идея модельной тюрьмы – "к заключенному персонал мест лишения свободы должен относиться по-другому, мягче".

"У персонала есть свои обязанности. Если у них будет время и желание, если будет возможность, они по собственному желанию могут и поиграть в футбол с заключенными. Почему нет? Можно с заключенными вместе на одной кухне готовить пищу и даже посещать какой-либо виртуальный музей", – объяснила Высоцкая.

Она отметила, что могут сделать так, "чтобы в модельной тюрьме человек проходил весь жизненный цикл такой, какой бы ему пришлось проходить на свободе".

"Заключенные должны уметь планировать сами свои доходы и расходы. Заработал – получи все деньги на руки и распоряжайся ими. Что-то сэкономил – отложи на будущее. Модельное учреждение должно отличаться от нашей с вами жизни только тем, что заключенные вынужденно ограничены в пространстве. Все другие блага, которые есть у нас с вами, должны быть и у осужденных. Кроме свободы. Лишение свободы – это уже само по себе наказание. И все. Точка. Рано или поздно срок лишения свободы заканчивается. И вчерашним заключенным придется жить дальше рядом с нами", – рассказала Высоцкая.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в учреждениях системы исполнения наказаний Украины содержалось 50 375 человек.

Теги: Украина, тюрьма, заключенные, расходы, тюрьмы, Елена Высоцкая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
Go-A: Давайте подождем еще немного. Мы обязательно покажем все, что мы натворили за год
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
"И ты уже немолодая, и мама хочет внуков". Звезда ситкома "Танька і Володька" рассказала, почему не ходит на свидания
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
  "Имен никогда особо не было". Мишина рассказала, в какой форме получала "неприличные предложения от состоятельных мужчин"
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
Дочь Меладзе после перелома шейного позвонка позировала в меховой шубе
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
Участник "Голосу країни" Тема Паучек рассказал о своей девушке и работе аниматором
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
"Они всегда были как мальчик и девочка, а не как муж и жена". Каменских рассказала о взаимоотношениях родителей
Кекелия показала девятимесячного сына
Кекелия показала девятимесячного сына
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я его ждала и очень хотела переболеть". Ведущая "1+1" заразилась коронавирусом
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
"Я уже криком кричала". Вдова Грачевского рассказала, почему он отказывался от госпитализации
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Ризатдинова задумалась об участии в шоу "Холостячка"
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Новый муж Андерсон оказался несвободен
Названы дата и место прощания с Лановым
Названы дата и место прощания с Лановым
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
"Самое неожиданное фото звезды с моря". Alyosha в купальнике устроила уборку масок на заграничном пляже
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Мимо проходит жизнь, мимо проходят тысячи ласковых слов". Жена Медведчука Марченко высказалась об отношениях между людьми
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
"Никаких извращений не нужно. Эта стерва самодостаточная и независимая". Кулинарный эксперт рассказал, как запекать форель с "секси-корочкой"
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
Внучка Ротару в лимонном полушубке показала маму в шубе с бахромой
  "Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
"Копы за окошком. Белая дорожка, подыши немножко". Maruv презентовала провокационную песню и ролик. Видео
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
Тоня Матвиенко показала знаменитую маму в раздельном купальнике
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Фотки нереально красивые. Вау!". Dorofeeva в халате засветила голые ноги на заснеженной площадке
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
"Я офигела". 32-летняя Асмус прокомментировала внешний вид старшеклассниц
Кухар снялась в "голом" купальнике
Кухар снялась в "голом" купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS