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Руслан Щербань: С убийцей отца я встречался в тюрьме в 2012 году. Он расплакался, как ребенок

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что дважды встречался с убийцей своего отца Евгения Щербаня.

 
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Щербань: Я очень настаивал на том, чтобы мы с ним встретились
Щербань: Я очень настаивал на том, чтобы мы с ним встретились
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что когда 2012 году встречался с убийцей своего отца Евгения Щербаня, тот расплакался.

"Мы с ним встретились в первый раз в 2003 году, по-моему, в суде в Луганске. Он меня сразу узнал, как и я его. У него был жалкий взгляд – как у человека, который не рассчитывал на такую судьбу. Он не думал, видимо, что так произойдет, и он, видимо, думал, что будет совершенно по-другому все в его жизни. Насколько я знаю, он был выходцем из КГБ. Насколько я знаю из материалов уголовного дела, он закончил Высшую школу КГБ СССР где-то на севере. По-моему, специализировался на антитерроре, подрывном деле", – отметил Щербань.

По его словам, он долго разговаривал с убийцей отца.

"А второй раз мы с ним встретились – это был 2012 год. Он уже сидел на пожизненном и его привезли на дачу каких-то показаний в Киев. Я очень настаивал на том, чтобы мы с ним встретились. Мы с ним долго разговаривали. Мои чувства к этому человеку было сложно описать… Я говорю: "Вадим, ситуация простая. То, что ты сейчас находишься здесь, – это не совсем правильно. Ты убил моего отца, убил [третью жену Щербаня] Надежду Никитину. Но так как ты находишься здесь, я тебя очень прошу: расскажи мне откровенно, кто заказал это все, кто в этом участвовал". И он рассказывал, кого он видел", – подчеркнул бизнесмен.

По его мнению, убийца был с ним откровенен.

"Он мне сказал: "Ты знаешь, я уже отсидел и мне дальше сидеть". Еще никто не знал, что он убежит. Убежит или выпустят – я не знаю, как там произошло… И он говорит: "Я тебе расскажу все, что знаю. Я никого оговаривать не буду категорически. Все, что можно было, я уже потерял". А когда я уходил, он взялся за решетку и пустил слезу: "Извини меня за то, что я сделал. Я не знал, что это так. Мне сказали, что это человек, который портит жизнь Украине". Я говорю: "Зачем ты убил женщину?" Он говорит: "Мне сказали, что это его телохранитель, очень опасный". И реально человек расплакался, как ребенок. Видно, что он говорил откровенно. Я реально понимаю, кто к этому имеет отношение. Потому что человек, который сидит на пожизненном заключении и который понимает, что он оттуда никогда не выйдет, – его слова по-другому воспринимаешь", – резюмировал Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации "Атон", куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг "Индустриальный союз Донбасса". Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: убийство, Евгений Щербань, Руслан Щербань
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