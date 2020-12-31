Руслан Щербань: Я пережил пять расстрелов в своей жизни

По словам Щербаня, усиленная охрана была у него примерно до 2005 года Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сын убитого в 1996 году политика и бизнесмена Евгения Щербаня бизнесмен Руслан Щербань заявил, что в жизни он пережил пять расстрелов. Об этом он сообщил в авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона.

"Я пережил пять расстрелов в своей жизни. Просто об этом никто не знает. Они, может, были не такие, как их люди понимают, но это было неприятно. В первый раз меня расстреливали, когда мне было, по-моему, 16 лет... Был конфликт, я с ребятами поехал разбираться – нас там расстреляли. Мы, правда, вернулись – ни в кого не попали, слава богу", – сказал Щербань.

Он отметил, что из 19-летнего парня, который стал свидетелем убийства отца, "за пару недель так повзрослел, что до сих пор остановиться не может".

"Минировали машины… То есть я достаточно много пережил", – подчеркнул бизнесмен.

По словам Щербаня, усиленная охрана была у него примерно до 2005 года, до тех пор он жил в страхе.

"Это был страх человеческий. Ты реально как загнанный волчонок. Я не понимал даже, как справиться с этим. Еще у меня характер достаточно вспыльчивый. Мне очень сложно прислушиваться к людям, и, соответственно, у меня было свое мнение по этому поводу. Пока я разбирался, кто друг, кто враг, тоже ушло время", – объяснил он.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина.

Щербань несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка "Капитал" (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах).

Щербань женат, у него есть две дочери.