Руслан Щербань: После убийства отца я месяц не разговаривал ни с кем. Младший брат Женя вообще разговаривать перестал

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что после убийства в 1996 году его отца Евгения Щербаня он месяц ни с кем не разговаривал.

"То, что пережил я, брат не пережил и близко. То чувство, которое испытал я, – потери и пустоты – он никогда не переживет. Я не желаю никому, ни ему, ни своим врагам, чтобы кто-то это пережил. Это страшное внутреннее состояние. Я месяц не разговаривал ни с кем. Младший брат Женя вообще разговаривать перестал. В Америке. Он это узнал, во-первых, из новостей, потому что я ему сказать это не мог. Он перестал разговаривать… Его там к психологу водили год почти, чтобы он хоть как-то с людьми начал общаться. Это была страшная трагедия", – подчеркнул Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации "Атон", куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг "Индустриальный союз Донбасса". Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

ВИДЕО