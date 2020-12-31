ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руслан Щербань: Я знаю, что Лазаренко был заказчиком убийства моего отца, а Тимошенко никакого отношения к убийству не имела

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что просил проверить экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко на причастность к убийству отца, бизнесмена и политика Евгения Щербаня.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Щербань: Уголовное дело провели, просмотрели все отчеты
Щербань: Уголовное дело провели, просмотрели все отчеты
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Заказчиком убийства в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня был бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко. Об этом в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил сын Евгения Щербаня, украинский бизнесмен Руслан Щербань.

Об этом он сказал, комментируя свое письмо в 2012 году на тот момент послу США в Украине Джону Теффту. В письме Руслан Щербань обвинял в заказе убийства отца Лазаренко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

"На самом деле я писал не по поводу того, что они причастны к убийству, а просил проверить причастность к убийству таких-то людей. И там еще был список из 20 человек. Лазаренко как был причастен к убийству, так и остался. А по Тимошенко нет никаких вопросов. Они же провели очень много опросов, и реально по Юлии Владимировне Тимошенко нет никаких вопросов", – объяснил сын убитого политика.

По его словам, "в качестве потерпевшей стороны" он имел право подозревать любого человека.

"Это только мои предположения. И я предположил… Я должен был проверить. То есть я знаю на сегодняшний день, что Павел Иванович был реально заказчиком убийства. Я знаю, что Юлия Владимировна никакого отношения к этому убийству не имела... Потому что нет ни одного материала… Уголовное дело провели, посмотрели все отчеты, оплаты", – отметил бизнесмен.

Руслан Щербань рассказал, что "после этого всего" он встречался с Тимошенко.

"Мы с ней часа три проговорили, восстановили в памяти полностью, что происходило в 1994–1996 годах, и я могу сегодня с уверенностью сказать, что Юлия Владимировна Тимошенко вообще к этому никакого отношения не имеет... Она чисто по-матерински поняла мои чувства в этой ситуации… Она посчитала нужным мне объяснить и рассказать, что было и как было: отношения, время встреч, вообще что и как происходило. Поэтому я на сегодняшний день могу четко сказать, исходя из того, что я знаю, и из нашего разговора с Юлией Владимировной, что она к этому отношения не имеет", – подчеркнул Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина. Щербань с семьей возвращался на своем самолете Як-40 из Москвы, где был на серебряной свадьбе певца Иосифа Кобзона и его жены Нелли.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Юлия Тимошенко, убийство, самолет, Павел Лазаренко, Евгений Щербань, уголовное дело, премьер-министр, Руслан Щербань
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS