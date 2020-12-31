Руслан Щербань: Я знаю, что Лазаренко был заказчиком убийства моего отца, а Тимошенко никакого отношения к убийству не имела

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что просил проверить экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко на причастность к убийству отца, бизнесмена и политика Евгения Щербаня.

Заказчиком убийства в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня был бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко. Об этом в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил сын Евгения Щербаня, украинский бизнесмен Руслан Щербань.

Об этом он сказал, комментируя свое письмо в 2012 году на тот момент послу США в Украине Джону Теффту. В письме Руслан Щербань обвинял в заказе убийства отца Лазаренко и лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко.

"На самом деле я писал не по поводу того, что они причастны к убийству, а просил проверить причастность к убийству таких-то людей. И там еще был список из 20 человек. Лазаренко как был причастен к убийству, так и остался. А по Тимошенко нет никаких вопросов. Они же провели очень много опросов, и реально по Юлии Владимировне Тимошенко нет никаких вопросов", – объяснил сын убитого политика.

По его словам, "в качестве потерпевшей стороны" он имел право подозревать любого человека.

"Это только мои предположения. И я предположил… Я должен был проверить. То есть я знаю на сегодняшний день, что Павел Иванович был реально заказчиком убийства. Я знаю, что Юлия Владимировна никакого отношения к этому убийству не имела... Потому что нет ни одного материала… Уголовное дело провели, посмотрели все отчеты, оплаты", – отметил бизнесмен.

Руслан Щербань рассказал, что "после этого всего" он встречался с Тимошенко.

"Мы с ней часа три проговорили, восстановили в памяти полностью, что происходило в 1994–1996 годах, и я могу сегодня с уверенностью сказать, что Юлия Владимировна Тимошенко вообще к этому никакого отношения не имеет... Она чисто по-матерински поняла мои чувства в этой ситуации… Она посчитала нужным мне объяснить и рассказать, что было и как было: отношения, время встреч, вообще что и как происходило. Поэтому я на сегодняшний день могу четко сказать, исходя из того, что я знаю, и из нашего разговора с Юлией Владимировной, что она к этому отношения не имеет", – подчеркнул Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина. Щербань с семьей возвращался на своем самолете Як-40 из Москвы, где был на серебряной свадьбе певца Иосифа Кобзона и его жены Нелли.