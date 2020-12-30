Руслан Щербань: Пришло время расставить все точки и рассказать правду об этих 24 годах моей жизни после убийства отца

В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона сын убитого в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня, украинский бизнесмен Руслан Щербань заявил, что пришло время рассказать о его жизни.

"23 года мы знакомы. И правда, наверное, это первый раз, когда мы откровенно поговорим о моей жизни. Я думаю, что время пришло. Пришло время расставить все точки и рассказать правду об этих 23 годах моей жизни. И я очень рад на самом деле появиться в твоей передаче", – сказал Щербань.

Он, в частности, рассказал, что своего ныне покойного отца помнит "лет с девяти, когда он начал заниматься бизнесом".

По словам Руслана Щербаня, он и сам, так же как отец, спускался в шахту.

"Жутко. Жутко и очень неприятно. Это и правда очень жуткое состояние. Я был в угольной шахте и в соляной. В соляной, конечно, полегче", – отметил бизнесмен.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина.

Щербань несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка "Капитал" (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах).

Щербань женат, у него есть две дочери.