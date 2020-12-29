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Руслан Щербань: Жена отца в аэропорту закричала: "Помогите!" И обняла киллера

Украинский бизнесмен Руслан Щербань, на глазах которого в 1996 году расстреляли его отца – бизнесмена и политика Евгения Щербаня и его жену Надежду Никитину, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что спустя 24 года после убийства в деталях помнит, как все произошло.

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Щербань: Я видел киллера, как тебя, можно сказать. Глаза в глаза
Щербань: Я видел киллера, как тебя, можно сказать. Глаза в глаза
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен Руслан Щербань в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что до сих пор отчетливо помнит день убийства своего отца – политика и бизнесмена Евгения Щербаня.

Евгения Щербаня и его супругу Надежду Никитину киллеры расстреляли 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка. Убийство произошло на глазах у Руслана Щербаня, которому тогда было 19 лет. Щербань с семьей возвращался на своем самолете Як-40 из Москвы, где был на серебряной свадьбе певца Иосифа Кобзона и его жены Нелли.

"Прошло 24 года – а я досконально помню, что произошло в аэропорту. Слава Богу, оно мне не снится, но я досконально помню и в любую секунду могу эту память оживить. Оно постоянно стоит перед глазами… Это нестираемая ситуация. Я никому больше не пожелаю это пережить", – сказал бизнесмен.

Щербань рассказал, что до того трагического дня его отец не был в Украине пять месяцев и родные отговаривали его от возвращения в Украину.

"За день до этого мы были в ресторане. Я очень сильно с ним ругался по поводу поездки в Донецк. С ним ругался и я, и его партнеры, и его друзья в ресторане, и Надежда. Он категорически отказался кого-то слушать, и мы полетели в Донецк", – сказал Щербань.

Он вспомнил разговор с отцом, который состоялся в самолете 3 ноября 1996 года.

"Он сказал, что, если мы до конца года доживем, все будет хорошо. Мы когда на рулежку зашли в аэропорт, там стояла "девятка" белая. Он говорит: "Это за нами". А она реально была за нами… Он говорит: "Главное – чтобы без наручников". Я до сих пор думаю: лучше бы с наручниками приехали… На этой "девятке" исполнители [убийства] уехали с летного поля…" – отметил бизнесмен.

Он помнит, что все вышли из самолета через хвост, там уже ждал бронированный автомобиль Chevrolet.

"Там был только водитель. Ни охранников, никого. Мы вышли из самолета. У отца была такая привычка: он всем руководил, управлял. Он вышел с сумкой и понес в багажник. Под самолетом находились борттехники. В итоге оказалось, что это киллеры, но они были одеты как борттехники… Я слышу выстрелы, и пока я оборачивался на 360 градусов, он падает. Пока он падал, я его подхватил. Пока я его подхватывал, подбежала Надежда..." – рассказал Щербань.

Я ощутил, когда из человека уходит душа, и тело из теплого, горячего превращается в холодный камень

По его словам, Никитина пыталась остановить киллеров, за это ее и расстреляли.

"Она была женщиной, которая была очень предана отцу. Она никогда его не бросала, всегда с ним находилась, терпела все, что можно было вытерпеть. Она достаточно трепетно относилась к нам, и я ее уважаю по сегодняшний день. И она погибла вместе с отцом. Это единственный человек, который в аэропорту закричал: "Помогите!" И обняла киллера… [Она] кинулась [на него]. Поэтому я и похоронил их вместе. У них одна могила на двоих. Именно по этой причине", – сказал Щербань.

По его воспоминаниям, после расстрела отца и его супруги киллер направился в самолет.

"Потом побежал за мной… Мы вокруг машины бегали... Знаешь, рассказывать, что я был каким-то героем… Нет. Я бегал там, как все нормальные люди, от пуль скрываясь", – рассказал бизнесмен.

Гордон уточнил у собеседника, хотел ли киллер, по его мнению, убить и его.

"Ну, я так понял, что ему уже было все равно. Потом начал стрелять пограничник. Пока целился пограничник, они на него переключились. И вот такая заваруха… [Киллера Вадима] Болотских, который стрелял в отца, ранили… Я его видел, как тебя, можно сказать. Глаза в глаза. И они быстренько пошкандыбали в "девятку". "Девятка" подлетела – они сели в "девятку" и быстро уехали", – рассказал Щербань.

По словам бизнесмена, он сразу понял, что отца убили.

сознавать было сложновато, но я сразу все увидел. Много кто удивляется, что я остался в здравом уме и памяти, но тем не менее… Знаешь, передать невозможно… И пережить второй раз я не хотел бы. Но я прочувствовал, когда по моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, когда из человека уходит душа. И когда тело из теплого, горячего превращается в холодный камень", – сказал Щербань.

Он сообщил, что Никитина после полученных ранений оставалась жива, но без сознания – она скончалась по дороге в больницу.

В интервью Щербань также рассказал, кого считает заказчиком убийства отца, о своем общении с киллером, а также о том, где сейчас киллер находится. Трансляция интервью начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы).

Несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка "Капитал" (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах).

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Донецк, убийство, Иосиф Кобзон, Евгений Щербань, киллер, Руслан Щербань
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