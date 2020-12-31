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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Руслан Щербань: Лазаренко до сих пор должен моему отцу $50 млн

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что у него есть векселя, свидетельствующие о долге экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко перед его отцом Евгением Щербанем, убитым в 1996 году.

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Щербань: Насколько понимаю, делили рынок газа
Щербань: Насколько понимаю, делили рынок газа
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко остался должен убитому в 1996 году бизнесмену и политику Евгению Щербаню $50 млн. Об этом в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона рассказал сын Евгения Щербаня, украинский бизнесмен Руслан Щербань.

"Я насколько понимаю, делили рынок газа. И плюс к этому Павел Иванович Лазаренко был должен деньги. И должен до сих пор. У меня есть векселя его "Геобанка" на $50 млн, которые были выписаны моему отцу в качестве обеспечения долга", – сказал он.

Бизнесмен рассказал, что присутствовал при разговоре отца с Лазаренко, "когда они конфликтовали".

"Они встретились на трассе. Мы выехали из Донецка – я был с ним. Они на трассе встретились и достаточно жестко поговорили... Покричали друг на друга да разъехались. Я тогда не придавал этому большого значения. (...) Отец сел в машину раздраженный", – отметил Руслан Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации "Атон", куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг "Индустриальный союз Донбасса". Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

Лазаренко был премьер-министром Украины в 1996–1997 годах. После конфликта с президентом Леонидом Кучмой ушел в оппозицию, а с началом уголовного расследования сбежал за границу. В 1999 году был задержан в Нью-Йорке при попытке пересечь границу по поддельному паспорту. В США Лазаренко обвинялся в отмывании денег, полученных незаконным путем и переведенных на зарубежные счета в 1994–1999 годах.

В августе 2006 года был приговорен судом в Калифорнии к девяти годам тюремного заключения и штрафу в размере $10 млн. 1 ноября 2012 года вышел из тюрьмы. Отдельно от этого дела слушается процесс по иску правительства США против Лазаренко о конфискации его замороженных активов.

В ноябре 2014 года суд в Вашингтоне вынес решение, согласно которому $110 млн на офшорных счетах Лазаренко были разделены между банком на Антигуа и казной США. Украина добивается возврата в страну арестованных в США денег Лазаренко.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: долги, Павел Лазаренко, деньги, Евгений Щербань, Руслан Щербань, отец
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