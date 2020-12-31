Руслан Щербань: Отец меня всегда брал на все встречи. Я с 12–13 лет сидел за рулем и вез его, пока он спал

Щербань: Я, может, процентов на 50–60 не понимал даже, о чем на встречах идет речь. Но мне был интересен сам процесс Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что его отец Евгений Щербань всегда брал его с собой на бизнес-встречи.

"Я просто со всеми знакомился. Потому что мне было интересно. Я, может, процентов на 50–60 не понимал даже, о чем идет речь. Но мне был интересен сам процесс. Мне были интересны бизнес-встречи, мне были интересны расчеты, достижения, разочарования. Я эти эмоции переживал совместно с ним. Я [в 12–13 лет] мог сесть за руль и везти его, когда он отдыхал… Он мне тогда помог с правами. [Указал] чуть-чуть старший возраст. Он доверял. Ну, то есть засыпал в машине… Мы ехали, допустим, из Мариуполя в Донецк, а он в это время спал", – отметил Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

Политик и бизнесмен, народный депутат Украины ІІ созыва Евгений Щербань в середине 90-х был одним из самых богатых людей Украины. Являлся владельцем корпорации "Атон", куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг "Индустриальный союз Донбасса". Он был убит 3 ноября 1996 года на режимном объекте – в донецком аэропорту, куда с семьей прилетел из Москвы. Тогда же смертельные ранения получила жена Щербаня Надежда Никитина, авиатехник и бортмеханик. 19-летний сын Щербаня Руслан, который тоже прилетел с ними из Москвы, остался жив.

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