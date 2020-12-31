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Руслан Щербань: Я считал, что мои братья меня никогда не продадут и не предадут. Никогда в жизни я не мог подумать, что предадут родные люди

В авторской программе основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона украинский бизнесмен Руслан Щербань рассказал, что после убийства в 1996 году его отца, политика и бизнесмена Евгения Щербаня, оформлял наследственные дела на трех братьев.

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Щербань: Я реально считал, что это мои братья
Щербань: Я реально считал, что это мои братья
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сын убитого в 1996 году бизнесмена и политика Евгения Щербаня, украинский бизнесмен Руслан Щербань сообщил в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, что уже 24 года не общается со своим старшим братом.

"Я не общаюсь с ним 24 года... Я хотел старшего брата, и из-за этого очень много ошибок совершил. Я хотел, чтобы у меня был старший брат, который обо мне будет заботиться. Не я, а он обо мне. Обо мне будет думать, позвонит, спросит, деньги передаст. Понимаешь? Банально просто. Я поеду отдыхать, а он будет работать. Но сложилась жизнь по-другому. И я для этого очень много отдал. И для младшего, и для старшего. Я реально считал, что это мои братья. И то, что у нас разные матери, младший вообще как бы не родной – и я его принял... У меня не было разделения. Я категорически запрещал даже об этом говорить. А им это в итоге не нужно было, как оказалось. То есть в итоге они меня обвинили в том, что я прожил их жизнь", – сказал Щербань.

По словам бизнесмена, его братья даже "не кладут цветы на могилу своего отца в Донецке".

"Когда я у них спросил, почему они не кладут цветы на могилу своего отца, они сказали: "У нас другое понимание". А какое другое может быть у тебя понимание к памяти собственного отца? Не положить цветы на могилу? Да за семь лет можно было кого угодно найти, дать ему 300 гривен, чтобы хотя бы два цветка положили. Но он почему-то этого не сделал", – отметил он.

Бизнесмен также критически отозвался о фильме "Наследник", снятом при участии его брата, в нем показана жизнь семьи Щербаней.

"Я считал, что эти люди достаточно мне близкие и преданные, которые меня никогда не продадут и не предадут, и все мы решим внутри. И я как-то все узаконивал. То есть, где были наследственные доли, я все оформлял на троих – по 30%. Где было имущество и активы, они были акционерами и директорами. И я считал, что у меня есть семья. Я никогда в жизни не мог подумать, что меня предадут родные люди. Я их родными людьми сделал – можно так сказать. Потому что, по большому счету, я же никому ничего не должен. Я же мог поступить по-другому", – объяснил Руслан Щербань.

"По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Руслан Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина.

Щербань несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка "Капитал" (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах).

Щербань женат, у него есть две дочери.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: наследство, Евгений Щербань, семья, Руслан Щербань
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