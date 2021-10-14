Wizz Air планирует запустить 26 новых рейсов из Украины

На карте авиасообщения с Украиной у Wizz Air появится четыре новые страны – Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды Фото: depositphotos.com

В Wizz Air намерены разместить в Украине еще семь своих самолетов, увеличив их общее количество с четырех до 11. Пять новых самолетов будут размещены в Киеве в дополнение к трем уже базирующимся в столице, еще два самолета получат базу во Львове, где сейчас базируется только один.

В течение 2021–2022 годов лоукостер запустит 12 новых направлений из Киева, девять из Львова, три из Одессы и два из Харькова.

На карте авиасообщения с Украиной у Wizz Air появится четыре новые страны – Испания, Франция, Бельгия и Нидерланды.

Всего лоукостер планирует обслуживать 117 направлений из Украины в 22 страны мира.