"Яркий ценностный маркер". Почти 90% украинцев негативно или безразлично относятся к Сталину

О негативном отношении к Сталину заявили 64% респондентов, еще 23% опрошенных относятся к нему безразлично.
КМИС отмечает, что до Революции достоинства (ноябрь 2013-го – февраль 2014 года) к Сталину позитивно относились около 23% украинцев, негативно – около 37%. После начала российского вторжения в Украину число симпатиков советского диктатора снизилось еще больше.
"Отношение к Сталину – яркий ценностный маркер, который демонстрирует разницу (пропасть) между украинцами и россиянами (по данным российской исследовательской организации "Левада-центр", число граждан РФ, позитивно оценивающих фигуру диктатора, выросло с 29% в 2018-м до 60% в 2021 году. – "ГОРДОН"). Если большинство жителей России позитивно относятся к Сталину, это еще одно доказательство морального падения "простых россиян". Почва таких "поклонников" Сталина является плодородной для одобрения террора против своего соседа и развития людоедства среди самих россиян", – прокомментировал результаты исследования заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.
Опрос проводился 6–20 июля методом телефонного интервью с использованием компьютера. Были опрошены 2 тыс. респондентов, живущих в Украине, старше 18 лет из всех регионов страны, кроме временно оккупированного Крыма и ОРДЛО.
В КМИС отметили, что при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки не превышала 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%. Однако из-за войны возможны "определенные систематические отклонения".