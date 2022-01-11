Юрист рассказал о четырех группах экоактивистов и экорейдеров

"Первая группа – это те, кто борются за определенную идею. Вторая группа – те, кто, используя идею, стараются заработать средства таким образом, что устраивают определенные пикеты, чтобы прийти к владельцу и сказать: "дай деньги, и эти пикеты прекратятся". Третья группа – это те, кого используют для борьбы с конкурентами, чтобы прекратить или остановить производство. И четвертая группа – те, кого используют для рейдерских захватов", – объяснил адвокат.

Журналисты добавили, что при этом глобальные проблемы, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь всех жителей Украины, псевдоактивистов не интересуют.

"В частности, уничтожение лесов, отравление воздуха транспортными выбросами, дефицит питьевой воды во многих регионах. Эксперты отмечают: реагировать на очевидные экологические проблемы государству нужно немедленно. Параллельно – за спекуляции на теме окружающей среды, а тем более за экотеррор – вводить ответственность на уровне закона", – сказано в сюжете "5 канала".