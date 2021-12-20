Адвокат про экорейдеров: Первый удар, который наносится, – по репутации, второй – трата времени

Валентин Лучковский: Многие предприятия, даже имея все в идеале и отстаивая свою позицию, понимают, что если они залезут в суды – будут судиться полгода-год Фото: Адвокатське об'єднання "Лучковський і Партнери" / Facebook

"Первый удар, который наносится, – это по репутации, второй – это трата времени. А в бизнесе время – это деньги. Поэтому многие предприятия, даже имея все в идеале и отстаивая свою позицию, понимают, что если они залезут в суды [...] – будут судиться полгода-год и за это время потеряют значительно больше средств, чем откупившись от этих активистов", – объяснил он.

Партнер адвокатского объединения Иван Проданик добавил, что главный признак рейдерства – требование денег.

"Если владельцам предприятия и менеджменту ставятся противоправные требования, что с тебя, там, 10% в уставном капитале или определенная сумма средств ($10–20 тыс.) – это уже идет... вымогательство. И это уже первый признак экорейдерства или вымогательства под предлогом экологических тем", – отметил юрист.