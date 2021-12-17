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Бурштынская ТЭС сократила выбросы на 35% – заявление компании

По сравнению с 2019 г. выбросы Бурштынской ТЭС уменьшились со 170 тыс. т до 110 тыс. т
По сравнению с 2019 г. выбросы Бурштынской ТЭС уменьшились со 170 тыс. т до 110 тыс. т
Фото: dtek.com

Бурштынская теплоэлектростанция сократила выбросы в атмосферный воздух на 35%, об этом говорится в пресс-релизе предприятия, опубликованном на ее официальном сайте 15 декабря.

"ДТЭК Энерго" много инвестирует в развитие Бурштынской ТЭС, особенно в экологические улучшения. После установки новых электрофильтров на блоке №7 и блоке №5 выбросы твердых частиц в атмосферный воздух уменьшились в 29 раз. Реконструкция и техническое перевооружение электрофильтров энергоблока ст. №10 позволили сократить выбросы в атмосферный воздух твердых суспендированных частиц в восемь раз. Кроме указанных инвестиций, мы ежегодно проводим капитальные, средние и текущие ремонты электрофильтров, в которые вкладываем немалые средства", – сообщил и.о. директора ДТЭК Бурштынской ТЭС Максим Шумченко.

На ТЭС отметили, что в этом году Госэкоинспекция Карпатского округа проверила, как предприятие  соблюдает требования природоохранного законодательства, экологи нарушений не нашли. 

"По статистике 2020 года предприятие сократило выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 35%. Так, по сравнению с 2019 г. выбросы Бурштынской ТЭС уменьшились со 170 тыс. т до 110 тыс. т", – сказано в заявлении.

В этом году на предприятии начали реализацию экологического проекта, который может положительно повлиять на дорожное строительство в Украине и позволит рационально утилизировать золу – отходы производства ТЭС, сообщили в пресс-службе. Недавно было построено 900 метров уникальной для Украины дороги с использованием золошлаков с использованием 300 тонн золошлаковых отходов предприятия, которые частично легли в основу под асфальтобетон и вместо минерального порошка – в саму асфальтобетонную смесь.

На Бурштынской ТЭС также добавили, что за три квартала этого года перечислили в бюджеты разных уровней 313 млн грн эконалога, из них 59 млн грн получила Бурштынская община. Всего с 2012 года сумма эконалогов, уплаченных станцией, превысила 2,7 млрд грн.

В компании подчеркнули, что Бурштынская ТЭС является одной из самых мощных электростанций в Украине и обеспечивает электроэнергией жителей Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей. В "ДТЭК Энерго" заявили, что на фоне простоя других ТЭС и ТЭЦ из-за нехватки угля Бурштынская ТЭС работает на максимуме, за 11 месяцев предприятие отпустило в сеть более 6,4 млрд кВт-ч – это на 29% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Теги: экология, инвестиции, ДТЭК, отходы, электроэнергия, ТЭС, ТЭЦ, электростанция, Госэкоинспекция, атмосфера
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