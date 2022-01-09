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"Планировали убить, а тело выбросить в Днепр". В Полтавской области похитили бизнесмена – полиция

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Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств и задержали фигурантов дела
Правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств и задержали фигурантов дела
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В Полтавской области в канун Нового года был похищен предприниматель. За него хотели попросить выкуп, а потом убить, считают правоохранители. Об этом сообщила 8 января пресс-служба департамента уголовного розыска Нацполиции.

В полтавскую полицию обратились с сообщением, что в канун новогодней ночи 55-летний местный предприниматель перестал выходить на связь. 

Оперативники установили, что автомобиль пропавшего бизнесмена находится в одном из городов Киевской области, после чего нашли и самого потерпевшего и освободили его.

"По установленной информации, группа лиц из кавказского региона заранее спланировали и подготовились к совершению жестокого преступления: приобрели надувную лодку, трос, гантели и т.д. Похитив мужчину, они требовали денежные средства. Потом планировали его убить, а тело выбросить в реку Днепр", – говорится в сообщении.

Полиция задержала людей, которых подозревает в совершении преступления в составе организованной преступной группы. Их действия квалифицируют по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 189 (вымогательство), ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

"Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие причастные лица, а также заказчики преступления", – добавили в полиции.

Теги: похищение, Полтавская область, вымогательство, Нацполиция, предприниматель, бизнесмен
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