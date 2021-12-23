За год декларации с семейными врачами заключили 1,5 млн украинцев – НСЗУ

"1,5 млн украинцев выбрали своего семейного врача и заключили с ним декларацию в 2021 году. На сегодняшний день 32,5 млн украинцев уже выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра", – рассказала она.
Также, по словам Бойко, договора с НСЗУ заключили 3462 медицинских учреждения, из которых 316 – частные, а также 596 врачей, являющихся физлицами-предпринимателями.
"За год НСЗУ выплатила им более 114 млрд грн за предоставленную пациентам медпомощь", – сообщила Бойко.
В апреле 2018 года в Украине началась медреформа. На первом этапе украинцы выбирали семейного врача и подписывали с ним декларацию. Каждый пациент может подписать документ с одним доктором, который будет следить за его здоровьем, обеспечивать первичную диагностику, оказывать неотложную помощь при резком ухудшении здоровья, назначать необходимые анализы и выдавать направления к профильным специалистам. В его обязанности также входят профилактика заболеваний, вакцинация, выдача медицинских справок, больничных листов и рецептов на лекарства.