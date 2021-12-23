За год декларации с семейными врачами заключили 1,5 млн украинцев – НСЗУ

"1,5 млн украинцев выбрали своего семейного врача и заключили с ним декларацию в 2021 году. На сегодняшний день 32,5 млн украинцев уже выбрали своего семейного врача, терапевта или педиатра", – рассказала она.

Также, по словам Бойко, договора с НСЗУ заключили 3462 медицинских учреждения, из которых 316 – частные, а также 596 врачей, являющихся физлицами-предпринимателями.

"За год НСЗУ выплатила им более 114 млрд грн за предоставленную пациентам медпомощь", – сообщила Бойко.