Задержанную по подозрению в хранении наркотиков на Бали украинку отпустили. Ей грозила смертная казнь

Украинку Дарью Шигаеву, которую задержали на острове Бали (Индонезия) по подозрению в хранении наркотиков, отпустили после шести дней ареста. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе посольства Украины в Республике Индонезия.
"Даша свободна! Благодаря совместным усилиям МИД Украины, посольства Украины в Республике Индонезия, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Ньомана Астама, активных индонезийцев и украинцев на Бали и семьи Даши наконец она свободна", – говорится в сообщении.
Шигаева на своей странице в Facebook рассказала об условиях в тюрьме.
"Могу сказать, что опыт был менее жестким, чем я ожидала. Например, в помещении, где я находилась, были душ и туалет, телевизор, кондиционер, раскладушки, трехразовое питание (рис, рис, рис, а также еще немного риса с небольшими вкраплениями тофу, овощей, иногда рыбы и даже арбуза или сладостей). Визиты посетителей также не были сильно лимитированными. Все силовики и ребята, которые тоже находились под стражей, были доброжелательными и вели себя с уважением, общались, помогали друг другу, подбадривали, подкармливали и даже шутили. Это меня, честно говоря, поразило, я ждала жестче именно в этом аспекте", – сообщила она.
Полиция Бали 5 ноября задержала гражданку Украины, которая получила в посылке подозрительное вещество, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Республике Индонезия.
В Индонезии приняты самые суровые наказания за транспортировку наркотиков. Смертная казнь была возвращена в 2013 году после четырехлетнего моратория.