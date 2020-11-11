Задержанную по подозрению в хранении наркотиков на Бали украинку отпустили. Ей грозила смертная казнь

Украинка Дарья Шигаева 5 ноября в бандероли от родителей получила домашнюю сливовую пастилу. Полиция Бали задержала женщину из-за "подозрительного вещества в посылке".

Украинку Дарью Шигаеву, которую задержали на острове Бали (Индонезия) по подозрению в хранении наркотиков, отпустили после шести дней ареста. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе посольства Украины в Республике Индонезия.

"Даша свободна! Благодаря совместным усилиям МИД Украины, посольства Украины в Республике Индонезия, кандидата на должность почетного консула Украины на острове Бали Ньомана Астама, активных индонезийцев и украинцев на Бали и семьи Даши наконец она свободна", – говорится в сообщении.

Шигаева на своей странице в Facebook рассказала об условиях в тюрьме.

"Могу сказать, что опыт был менее жестким, чем я ожидала. Например, в помещении, где я находилась, были душ и туалет, телевизор, кондиционер, раскладушки, трехразовое питание (рис, рис, рис, а также еще немного риса с небольшими вкраплениями тофу, овощей, иногда рыбы и даже арбуза или сладостей). Визиты посетителей также не были сильно лимитированными. Все силовики и ребята, которые тоже находились под стражей, были доброжелательными и вели себя с уважением, общались, помогали друг другу, подбадривали, подкармливали и даже шутили. Это меня, честно говоря, поразило, я ждала жестче именно в этом аспекте", – сообщила она.

Полиция Бали 5 ноября задержала гражданку Украины, которая получила в посылке подозрительное вещество, об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Республике Индонезия.

Сестра задержанной заявила , что в бандероли была домашняя сливовая пастила, которую отправили родители. По ее словам, Шигаева живет на Бали уже год.