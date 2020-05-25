Замсекретаря СНБО Соловьев может действовать в интересах подконтрольных частных фирм на рынке медизделий – СМИ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексей Соловьев может быть заинтересован в блокировке импорта медицинских изделий из Европы, говорится в расследовании издания Delo.ua.

Совет национальной безопасности и обороны, вероятно, предпринимает попытку заблокировать действие в Украине сертификатов соответствия европейских производителей медицинских изделий, в этом заинтересованы два чиновника, работавшие во власти при экс-президенте Викторе Януковиче, говорится в расследовании, опубликованном в издании Delo.ua.

Согласно опубликованным документам, по требованию СНБО под предлогом борьбы с COVID-19 Гослекслужба собирает оценки соответствия и информацию о сертификатах соответствия на медицинские изделия.

"Причем избирательно, не обо всех. А только о тех, которые выданы европейским производителям без дублирования украинской стороной аудита их заводов (путем признания европейских оценок). Следовательно, продукция которых на украинском рынке продается дешевле, так как здесь не включены расходы на оплату лишних бюрократических процедур", – пишут журналисты.

Речь идет о сертификатах на медизделия "без выезда на производство", они оформляются в рамках признания результатов оценки соответствия.

Курирует в СНБО медицинское направление замсекретаря Алексей Соловьев, которого назначили на эту должность в феврале 2020 года. До 2014-го он был главой Гослекслужбы. Delo.ua отмечает, что СМИ его связывают с экс-министром здравоохранения Раисой Богатыревой и Алексеем Азаровым – сыном беголого экс-премьера Николая Азарова. В парламенте прошлого созыва был помощником народного депутата от Оппозиционного блока Татьяны Бахтеевой.

Журналисты утверждают, что Соловьев связан с частными фирмами, которые работают на рынке по выдаче сертификатов соответствия медизделий: ООО "Укрмедсерт" и ООО "Украинский центр медицинской сертификации и прогнозирования" (УЦМСП). Эти фирмы также связаны с экс-чиновниками Гослекслужбы – Инной Демченко и Иваном Бавыкиным. Демченко до 2014 года была заместителем Соловьева.

Согласно расследованию, "Укрмедсерт" и УЦМСП учредили Ассоциацию органов по оценке соответствия медицинских изделий, которую возглавляет Иван Бавыкин. Согласно опубликованным документам, Ассоциация лоббирует в госорганах запрет на проведение оценки соответствия медизделий техрегламентам путем признания (без выезда на производство).

"Украинский орган оценки соответствия должен… заключить с европейским нотифицированным органом… договор о признании результатов. Для этого украинской компании надо потратить собственные деньги и время. При этом заработок по пути признания европейских результатов может быть во много раз меньше, чем при выезде аудиторов на европейские заводы. Вот и получается, что одни компании, вкладывая деньги, пытаются в условиях здоровой конкуренции упростить бюрократические процедуры... А другие – создают ассоциации и по чиновничьему опыту ищут схемы, при которых бизнес будет обязан платить больше", – утверждается в расследовании.

Об интересах Соловьева и Демченко в этой сфере писала в феврале в Facebook народный депутат от фракции "Голоса" Александра Устинова.

"Президент Украины [Владимир] Зеленский назначил одиозного экс-главу Гослекслужбы и ставленника Азарова Алексея Соловьева заместителем секретаря СНБО. Ждем возвращения его заместительницы Инны Демченко, которая придумала прекрасную компанию-"прокладку" на рынке медизделий для регистрации их в Украине. Теперь я догадываюсь, как и кто быстро у нас будет заниматься "сертификацией" масок, костюмов-скафандров… и т.д. под коронавирус", – отмечала она.

Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 25 февраля.