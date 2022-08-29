Завершается очередной сезон летнего лагеря Фонда Рината Ахметова

Активный отдых в горах включал мастер-классы, тренинги и психологическую реабилитацию, отметили в Фонде.

Психолог Людмила Ибрагимова отметила, что пережившие сильный стресс люди иногда чувствуют себя очень одинокими, и в таком летнем лагере они понимают, что не остались наедине со своей бедой, так как психологи Фонда помогают им увидеть будущее и двигаться дальше.

"Мы очень благодарны Фонду Рината Ахметова. Учитывая обстоятельства, мы не смогли бы поехать в другое место, а здесь мои дети могут успокоиться и отдохнуть от взрывов и войны", – рассказала харьковчанка Вита, которая привезла на отдых своих детей.

"Сегодня Ринат Ахметов – единственный благотворитель в Украине, системно и масштабно помогающий детям. За время существования этого проекта профессиональную психологическую помощь и оздоровление получили более 4600 детей из всей страны. По программе "Ринат Ахметов – Детям" за 17 лет поддержку получили более 5 млн детей", – заявили в Фонде.