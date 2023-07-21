Зеленский хочет создать в Крыму аналог Кремниевой долины – Федоров

"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год, и так далее", — рассказал он.
Сам Федоров хотел бы, чтобы вся страна стала "Кремниевой Долиной".
"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще – когда победим, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", — сказал он.
Министр отметил, что Кремниевая долина в США возникла много лет назад, а в настоящее время есть и новые векторы — defense tech, GovTech, цифровая экономика и так далее.
"Эти сферы будут иметь свои кластеры и регионы, где они будут развиваться. Например, для "Дія Сіті" мы сознательно не выбирали определенную территорию. Делали его виртуальным, чтобы развивались все компании и регионы. Подобные кластеры требуются не только для IT", – рассказал Федоров.
Кремниевая долина – часть американского штата Калифорния, неподалеку от Сан-Франциско. Там сосредоточено около половины всего научно-технического потенциала США в области разработки и производства компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологий.