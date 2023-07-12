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В Еврокомиссии считают цифровизацию и борьбу с коррупцией ключевыми для восстановления Украины. Это приоритеты законопроекта №5655 – Мининфраструктуры

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Представитель Еврокомиссии заявил, что искренне поддерживает евроинтеграционные намерения Украины и ее намерения реформировать строительную отрасль
Представитель Еврокомиссии заявил, что искренне поддерживает евроинтеграционные намерения Украины и ее намерения реформировать строительную отрасль
Фото: depositphotos.com

Европейская комиссия поддерживает намерения Украины реформировать строительную отрасль в части цифровизации, увеличения прозрачности и борьбы с коррупцией. Об этом во время встречи с украинской делегацией заявил генеральный директор Еврокомиссии по соседству и расширению Герт Ян Купман, сообщает в Facebook пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. По данным ведомства, с депутатами Европарламента и представителями Еврокомиссии обсудили ряд актуальных вопросов восстановления и реформы градостроительства, в частности преимущества законопроекта №5655.

Стороны обсудили участие Евросоюза в восстановлении Украины, улучшении прозрачности и подотчетности процесса восстановления, в частности, через имплементацию реформы градостроительства. По словам главы министерства Александра Кубракова, перед Украиной стоят колоссальные вызовы восстановления и нужно как можно скорее провести реформы, обеспечивающие прозрачность и подотчетность проектов восстановления, создающих честный рынок и конкурентную среду, говорится в сообщении.

"Мы предлагаем системное решение для реформирования – закон №5655. Он закрепляет цифровизацию и автоматизацию как базовые направления изменений в строительной отрасли. Максимальное устранение человеческого фактора и повышение ответственности за незаконные решения позволит свести к минимуму коррупционные риски. Я благодарю европейских партнеров за возможность диалога о восстановлении с европейскими парламентариями. Важно услышать, что прозрачность и подотчетность – наши общие ценности в восстановлении Украины", – цитирует Кубракова пресс-служба.

По данным ведомства, в ходе разговора была отмечена эффективность первого этапа градостроительной реформы – внедрение электронной государственной системы в сфере строительства при поддержке проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS". По данным аналитиков проекта, реальный антикоррупционный эффект от цифровизации строительства составляет 1,5 млрд грн в год, а экономия для Украинского государства – 9,6 млрд грн.

По словам Герта Яна Купмана, он искренне поддерживает евроинтеграционные намерения Украины и намерения реформировать строительную отрасль.

"Мы подтверждаем важность цифровизации и борьбы с коррупцией при сохранении децентрализации, способствующей надлежащему управлению. Понятно, что новый и современный подход будет необходим для решения этого беспрецедентного масштаба проблем, связанных с восстановлением. Он должен опираться на плодотворное сотрудничество между разными заинтересованными сторонами на местном и центральном уровнях, включая органы власти, частный сектор и общественные организации. Мы призываем все заинтересованные стороны рассмотреть важные вопросы, которые все еще поднимает закон, как по сути, так и по процессу", – сказал Купман.

Также стороны обсудили поддержку законопроекта №5655 среди небольших и средних общин Украины, которые начали частичное восстановление и нуждаются во внедрении цифровых инструментов подотчетности.

Во встрече приняли участие также министр цифровой трансформации Михаил Федоров, председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, председатель Госагентства по восстановлению Мустафа Найем, председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий, руководители проекта USAID / UK aid "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах / TAPAS".

https://www.facebook.com/Ministry.for.restoration/posts/pfbid0xQairhcKjRoDEPQ8CMtF7Zt8uAjoiiqYzfBKD8m7T7ycgtFw1B3dXEyjGMp17sn2l

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ все еще находится на подписи у президента.

Теги: Мустафа Найем, Еврокомиссия, строительство, USAID, Мининфраструктуры, Михаил Федоров, Александр Кубраков
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