Зеленский: Мы реально – диджитал-столица Европы

Зеленский рассказал, что недавно посетил Кремниевую долину и там "просто куча наших специалистов".

"В Украине сейчас около 240 тыс. айтишников. Мы самые мощные в Европе по этому поводу. Мы реально – диджитал-столица Европы. А там, где цифра, нет коррупции", – считает президент.

Контекст:

Украина является одним из лидеров в Европе в сфере предоставления глобальных услуг по разработке программного обеспечения. В стране работает более 900 IT-компаний и около 200 тыс. специалистов. Такие данные были приведены в обзоре украинской компании N-iX, опубликованном в мае 2021 года.

В июне компания GlobalLogic сообщила, что с 2014 года экспортные поступления в экономику Украины от IT-индустрии выросли в три раза, в 2014-м они составляли $1,5 млрд, в 2020-м – $5 млрд.