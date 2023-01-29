Зеленский почтил память героев Крут

Зеленский возложил цветы к памятному кресту героям Крут.
"Президент отметил, что, чествуя память героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу", – говорится в сообщении.
"Вечная память павшим в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917–1921 годов! Вечная слава героям Крут! Слава Украине!" – написал Зеленский в Telegram.
В 1918 году в районе Крут (Черниговская область) около 400 бойцов Украинской Народной Республики (УНР) сдерживали наступление большевистской армии на Киев четыре дня. Потери оцениваются в 70–100 погибших, среди которых – 37–39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов. Годовщину боя под Крутами в Украине отмечают 29 января.