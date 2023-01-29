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Зеленский почтил память героев Крут

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Зеленский отметил, что, чествуя память героев Крут, "мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу"
Зеленский отметил, что, чествуя память героев Крут, "мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти героев Крут почтил память павших в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917–1921 годов. Об этом сообщила его пресс-служба 29 января.

Зеленский возложил цветы к памятному кресту героям Крут.

"Президент отметил, что, чествуя память героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу", – говорится в сообщении.

"Вечная память павшим в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917–1921 годов! Вечная слава героям Крут! Слава Украине!" – написал Зеленский в Telegram.

Контекст:

В 1918 году в районе Крут (Черниговская область) около 400 бойцов Украинской Народной Республики (УНР) сдерживали наступление большевистской армии на Киев четыре дня. Потери оцениваются в 70–100 погибших, среди которых – 37–39 убитых в бою и расстрелянных студентов и гимназистов. Годовщину боя под Крутами в Украине отмечают 29 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Круты, Владимир Зеленский
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