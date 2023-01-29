Зеленский почтил память героев Крут

Зеленский отметил, что, чествуя память героев Крут, "мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу" Фото: president.gov.ua

Зеленский возложил цветы к памятному кресту героям Крут.

"Президент отметил, что, чествуя память героев Крут, мы помним свою историю, гордимся, благодарим и поддерживаем украинскую армию и вместе приближаем победу", – говорится в сообщении.

"Вечная память павшим в борьбе за независимую Украину во время Украинской революции 1917–1921 годов! Вечная слава героям Крут! Слава Украине!" – написал Зеленский в Telegram.