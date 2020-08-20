Зеленский "поработал" почтальоном в Херсонской области

Президент Украины Владимир Зеленский доставил посылки в одно из сел Херсонской области, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Президент Украины Владимир Зеленский "поработал" почтальоном во время рабочего визита в Херсонскую область. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

"Сегодня президент Украины Владимир Зеленский доставил почту в село Херсонской области, проверил сам, как работает новая система, когда пенсии, лекарства и почту доставляют до дома. "Укрпошта", пусть всегда будет качественно!" – написала Мендель.

Глава "Укрпошти" Игорь Смелянский уточнил, что Зеленский решил проверить реализацию нового проекта, предполагающего внедрение 2500 передвижных отделений, которые будут доставлять в отдаленные населенные пункты почту, лекарства и посылки.

"Сегодня мы презентовали этот проект президенту Украины. Во-первых, потому, что мы гордимся этим проектом и не стыдно показать новую технику и зарплаты сотрудников, которые теперь получают совсем другие деньги и перешли к нам из банков. Во-вторых, потому, что от президента, ВР и Кабмина зависит часть решений, которые сделают этот проект успешнее. Видимо, у Зеленского есть основания иногда проверять, все ли есть так, как ему показывают. Поэтому с нами он проехал весь путь – от сортировочного центра в Херсоне до доставки посылки с лекарствами в село – и сам проверил, как и что работает. Все-таки речь идет о 13 млн человек. Все было не для картинки, а как в реальности, поэтому да, были небольшие ошибки", – отметил Смелянский.

5 августа министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что "Укрпошта" запускает 500 передвижных отделений в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и в Закарпатье.

Полностью проект передвижных отделений "Укрпошти" в министерстве обещают реализовать до конца 2021 года.

"Укрпошта" в апреле этого года подписала договор с "Укрлада" и банком ПУМБ на покупку 500 новых авто на условиях финансового лизинга для передвижных отделений. Криклий говорил, что "Укрпошта" получила автомобили Fiat Doblo Maxі со всем необходимым дооборудованием и трехлетним техническим обслуживанием с 20-процентной скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой.

Тендер провели на сумму более €8,5 млн. ПУМБ предоставил лизинг на три года под 6% годовых в евро.