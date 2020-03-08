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Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем и рассказал, как будет праздновать

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 8 марта женщинам нужно дарить цветы и уделять внимание. Глава государства сказал, что проведет этот день с женой и дочерью.

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Зеленский: На самом деле женщины и сами совершают подвиги
Зеленский: На самом деле женщины и сами совершают подвиги
Фото: president.gov.ua

8 Марта президент Украины Владимир Зеленский в Facebook поздравил украинок с Международным женским днем.

"В моем детстве 8 Марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют "сильный пол" на подвиги. Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются", – написал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/posts/2478575445726150

Программе "Вікна-новини" телеканала СТБ Зеленский рассказал, что будет праздновать 8 Марта со своей женой и дочерью.

"Цветы, завтрак и обязательно подарок. И если ты не находишься рядом, например, как я с матерью, то хотя бы телефонный звонок. Я всегда заказываю цветы для моей матери. И у меня есть друзья в Кривом Роге, они привозят подарок от меня", – отметил он.

Президент добавил, что редко ходит по магазинам, но подарки своей жене всегда выбирает самостоятельно.

"Мне кажется, главное – не вопрос стоимости, а вопрос внимания и времени. Особенно когда у тебя мало свободного времени", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Вікна-новини / YouTube
Теги: Украина, Владимир Зеленский, 8 марта, цветы, президент, женщины
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