Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных демократических государств

Зеленский: Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас – вековой опыт борьбы за свободу Фото: EPA

"30 лет восстановления независимости Украины. Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас – вековой опыт борьбы за свободу. С Днем Независимости, родная Украина! Мы тебя не подведем!" – написал президент.

30 років відновлення незалежності України. Сьогодні всі бачать: * відбулась і посідає гідне місце серед вільних, демократичних держав. Ми впевнено дивимось у майбутнє, адже в нас – віковий досвід боротьби за свободу. З Днем Незалежності, рідна * ! Ми тебе не підведемо! pic.twitter.com/zyWcqZrhJF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2021