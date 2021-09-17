Жителей западных областей Украины предупредили о грозах и сильных дождях

Днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях – значительные осадки, погода будет соответствовать I, "желтому" уровню опасности. В Карпатах прогнозируют сильные дожди, уровень опасности – II, "оранжевый".

В ГСЧС добавили, что 17–19 сентября ожидается подъем уровня воды на реках бассейнов Сан, Днестр во Львовской и Ивано-Франковской областях на 0,5–1,5 м, на реках Закарпатья – на 0,3–1,5 м, на реке Латорица – до 2 м.

"В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока", – предупредили спасатели.