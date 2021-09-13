Большинство областей Украины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, прогнозируют синоптики Фото: pixabay.com

"Если вы отдыхаете на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу окружающей среде и представляет опасность для вашей жизни", – отметили в посте.

Синоптики уточнили в Facebook, что в Украину пришел атмосферный фронт, который принес кратковременные осадки. Они возможны в Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

"Но большинство территорий все еще будет иметь возможность насладиться мягким сентябрьским теплом. Без осадков, только днем в западных и большинстве северных областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – сообщили метеорологи.