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ОБЩЕСТВО

Большинство областей Украины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

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Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, прогнозируют синоптики
Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, прогнозируют синоптики
Фото: pixabay.com

13–15 сентября в Украине, кроме части западных областей, установится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Украинского гидрометцентра.

"Если вы отдыхаете на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу окружающей среде и представляет опасность для вашей жизни", – отметили в посте.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2975290682722510

Синоптики уточнили в Facebook, что в Украину пришел атмосферный фронт, который принес кратковременные осадки. Они возможны в Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

"Но большинство территорий все еще будет иметь возможность насладиться мягким сентябрьским теплом. Без осадков, только днем в западных и большинстве северных областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – сообщили метеорологи.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2974672509450994

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.

Теги: Украина, пожар, жара, Гидрометцентр, дождь, синоптики, прогноз погоды
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