Большинство областей Украины предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

"Если вы отдыхаете на природе, необходимо помнить, что нарушение правил пожарной безопасности несет угрозу окружающей среде и представляет опасность для вашей жизни", – отметили в посте.
Синоптики уточнили в Facebook, что в Украину пришел атмосферный фронт, который принес кратковременные осадки. Они возможны в Волынской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.
"Но большинство территорий все еще будет иметь возможность насладиться мягким сентябрьским теплом. Без осадков, только днем в западных и большинстве северных областей местами небольшой кратковременный дождь, гроза", – сообщили метеорологи.
Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.
По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.